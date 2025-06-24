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    Диего Лопес заявил, что Яир Родригес испугался драться с ним

    Бои ММА UFC Сборная России Александр Волкановски Диего Лопес Яир Родригес Мовсар Евлоев
    Бывший претендент на титул UFC в полулегком весе Диего Лопес заявил о неоднократном отказе Яира Родригеса от боя с ним после того, как вызвал его на поединок.

    Диего Лопес
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    Диего Лопес

    «После того как Яир отказался от боя со мной, я не знаю, назначат ли ему титульный бой в UFC. Я думаю, что следующим претендентом будет Мовсар Евлоев. Он выиграет бой с Аароном Пико. Что касается меня, то сейчас соглашусь на любой бой, который мне предлагает UFC. Я хочу драться с Яиром, но Яир ничего не говорит и сильно нервничает. Может быть, подерусь с Джином Сильвой, Арнольдом Алленом, со всеми, кто есть в рейтинге, я жду боя. Теперь, когда я проиграл титульный бой, я думаю, что мне нужен только один большой бой, чтобы снова сражаться за титул»

    Лопес сейчас занимает третью строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. В предыдущем поединке он уступил в битве за вакантный титул Александру Волкановски по очкам.

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