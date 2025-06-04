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    Джон Аник сравнил карьеру Двалишвили и Круза в легчайшем весе

    Бои ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Петр Ян Умар Нурмагомедов Генри Сехудо
    Спортивный комментатор Джон Аник рассказал, кого считает величайшим бойцом UFC в легчайшем весе, выбирая между Мерабом Двалишвили и Домиником Крузом.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    «Это историческое событие. У Мераба 12 побед подряд, и он уже защитил титул. Я считаю, что он уже является величайшим всех времен в этом весе. И я говорю это как человек, который является другом Доминика Круза.

    Он один из моих лучших друзей в мире. Но если посмотреть на послужной список Мераба Двалишвили в современную эпоху, то в UFC у него могло быть 14 побед и ни одного поражения. Он проиграл Фрэнки Сансу, а затем спорно завершил бой с Рикки Стмоном.

    И, кстати, он оставил за собой череду чемпионов еще до того, как начал бороться за титул: победил Генри Сехудо, победил Петра Яна, победил Альдо. Затем он победил Шона О’Мэлли, защитил титул в бою с непобежденным претендентом, остановив Умара Нурмагомедова, а теперь ему предстоит матч-реванш с Шоном О’Мэлли», — высказался Аник.

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