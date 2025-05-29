Джермалл Чарло: Хочу поскорее разобраться с Плантом, а затем и с «Канело»

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBCнамерен подраться спосле боя св эти выходные.

«Я хочу быть намного активнее. Но сначала я выйду на ринг в эти выходные, чтобы показать лучшую версию Джермалла Чарло, и дальше я буду только лучше.

Чувствую, что сделал несколько грамотных шагов в своем тренировочном лагере, я кое-что изменил, и эти изменения пошли мне на пользу.

Я здоров, мне сейчас лучше, так что на самом деле я рад вернуться в это положение, чтобы поставить на кон статус непобежденного и показать миру, почему я один из величайших.

После этого боя я просто хочу поскорее разобраться с Калебом Плантом. И также не хочу затягивать с боем против Сауля Альвареса», — поделился Чарло.