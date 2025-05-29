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    Джермалл Чарло: Хочу поскорее разобраться с Плантом, а затем и с «Канело»

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло Сауль Альварес
    Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло намерен подраться с Калебом Плантом и Саулем «Канело» Альваресом после боя с Томасом Ламанной в эти выходные.

    Джермалл Чарло (слева)
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    Джермалл Чарло (слева)

    «Я хочу быть намного активнее. Но сначала я выйду на ринг в эти выходные, чтобы показать лучшую версию Джермалла Чарло, и дальше я буду только лучше.

    Чувствую, что сделал несколько грамотных шагов в своем тренировочном лагере, я кое-что изменил, и эти изменения пошли мне на пользу.

    Я здоров, мне сейчас лучше, так что на самом деле я рад вернуться в это положение, чтобы поставить на кон статус непобежденного и показать миру, почему я один из величайших.

    После этого боя я просто хочу поскорее разобраться с Калебом Плантом. И также не хочу затягивать с боем против Сауля Альвареса», — поделился Чарло.

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