Джермалл Чарло: Хочу поскорее разобраться с Плантом, а затем и с «Канело»

Джермалл Чарло (слева) Фото: globallookpress.com
«Я хочу быть намного активнее. Но сначала я выйду на ринг в эти выходные, чтобы показать лучшую версию Джермалла Чарло, и дальше я буду только лучше.
Чувствую, что сделал несколько грамотных шагов в своем тренировочном лагере, я кое-что изменил, и эти изменения пошли мне на пользу.
Я здоров, мне сейчас лучше, так что на самом деле я рад вернуться в это положение, чтобы поставить на кон статус непобежденного и показать миру, почему я один из величайших.
После этого боя я просто хочу поскорее разобраться с Калебом Плантом. И также не хочу затягивать с боем против Сауля Альвареса», — поделился Чарло.