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    Джо Роган объяснил, почему О’Мэлли снова проиграет Двалишвили

    Бои ММА UFC Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Сборная России Умар Нурмагомедов
    Комментатор UFC Джо Роган не видит у Шона О’Мэлли шансов в реванше с Мерабом Двалишили и уверен в очередной победе грузинского бойца над «Сахарком».

    Шон О'Мэлли
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    Шон О'Мэлли

    «Это интересный бой. Я не знаю, как Шон сдержит этого парня, но мне нравится то, что он делает. Он отказался от социальных сетей, перестал вести разгульный образ жизни, просто взял себя в руки.

    Ему вправили бедро, с которым были большие проблемы. Многие бойцы соглашаются на эти бои, потому что это большие деньги, это важное событие, и они не хотят его отменять, даже если у них серьезная травма.

    Шон ранее не мог бороться. Представьте, что вы не можете бороться в лагере, а вам нужно встретиться с Мерабом. Он зверь. Этот парень сверхчеловек — таких, как он, больше нет. У этого парня невероятная выносливость. Она просто невероятная.

    Я никогда не видел ничего подобного. Он не устает. Двалишвили дерется на пределе, без тормозов на протяжении всего боя. Даже Умар Нурмагомедов, который тоже зверь, не смог его остановить. Двалишвили просто сумасшедший»

    После того, как Двалишвили отобрал у О’Мэлли титул UFC в легчайшем весе в сентябре прошлого года и стал чемпионом, в январе на UFC 311 он нанес Умару Нурмагомедову первое поражение в карьере. Напомним, что реванш Мераба и Шона состоится 7 июня.

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