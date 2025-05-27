Мокаев назвал единственного бойца, способного отобрать титул у Пантожи

Непобежденный боец ММА рассказал , кто прервет гегемониюв наилегчайшем весе UFC.

«Я был поклонником Тима Эллиота. В 2017 году я смотрел его бой против Деметриуса Джонсона в прямом эфире. Он был победителем TUF. Затем в 2023 году я сам дрался с Тимом Эллиотом. Так что эти ребята уже давно в этом весе. Если ты начнешь выступать в этом дивизионе, то будешь их понимать. И все дело в ментальном плане. Пантожа глубоко засел у всех них в голове. Думаю, что единственный, кто может победить Пантожу в этом дивизионе, — это Манель Кап»

В июле прошлого года Мокаев одолел Капа по очкам, после чего был уволен из UFC. Манель с тех пор одержал 2 досрочных победы. В последнем поединке он выиграл техническим нокаутом у Асу Алмабаева.