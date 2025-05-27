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    Мокаев назвал единственного бойца, способного отобрать титул у Пантожи

    Бои ММА UFC Мухаммад Мокаев Манель Кап Асу Алмабаев Алешандре Пантожа
    Непобежденный боец ММА Мухаммад Мокаев рассказал, кто прервет гегемонию Александре Пантожи в наилегчайшем весе UFC.

    Мухаммад Мокаев
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    Мухаммад Мокаев

    «Я был поклонником Тима Эллиота. В 2017 году я смотрел его бой против Деметриуса Джонсона в прямом эфире. Он был победителем TUF. Затем в 2023 году я сам дрался с Тимом Эллиотом. Так что эти ребята уже давно в этом весе. Если ты начнешь выступать в этом дивизионе, то будешь их понимать. И все дело в ментальном плане. Пантожа глубоко засел у всех них в голове. Думаю, что единственный, кто может победить Пантожу в этом дивизионе, — это Манель Кап»

    В июле прошлого года Мокаев одолел Капа по очкам, после чего был уволен из UFC. Манель с тех пор одержал 2 досрочных победы. В последнем поединке он выиграл техническим нокаутом у Асу Алмабаева.

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