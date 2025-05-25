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    Тайсон Фьюри: Я уже многого добился, ради чего мне возвращаться на ринг?

    Бои Бокс WBC WBO IBF Тайсон Фьюри
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о слухах по поводу возобновления профессиональной карьеры.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Я слышу много разговоров о возвращении "Цыганского короля" в бокс. Я задаю себе вопрос: ради чего? Ради чего я бы вернулся? Ради большего количества боксерских поясов?

    Я выиграл их 22. Честная игра, они мне больше не нужны. Я счастлив, доволен тем, что я сделал, чего я достиг, чего я добился. Я объездил весь мир и вернулся обратно, и вот мы здесь.

    Вот как выглядит выход на пенсию для "Цыганского короля". Не так уж и плохо. Я совсем не тороплюсь возвращаться в бокс и получать по лицу. Ради чего?

    Ради чего я бы вернулся? Я задаю этот вопрос. Я на пенсии и останусь на пенсии. Мне нечего никому доказывать и не за чем возвращаться», — заявил Фьюри.

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