Тайсон Фьюри: Я уже многого добился, ради чего мне возвращаться на ринг?

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCвысказался о слухах по поводу возобновления профессиональной карьеры.

«Я слышу много разговоров о возвращении "Цыганского короля" в бокс. Я задаю себе вопрос: ради чего? Ради чего я бы вернулся? Ради большего количества боксерских поясов?

Я выиграл их 22. Честная игра, они мне больше не нужны. Я счастлив, доволен тем, что я сделал, чего я достиг, чего я добился. Я объездил весь мир и вернулся обратно, и вот мы здесь.

Вот как выглядит выход на пенсию для "Цыганского короля". Не так уж и плохо. Я совсем не тороплюсь возвращаться в бокс и получать по лицу. Ради чего?

Ради чего я бы вернулся? Я задаю этот вопрос. Я на пенсии и останусь на пенсии. Мне нечего никому доказывать и не за чем возвращаться», — заявил Фьюри.