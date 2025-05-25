ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом
    Все новости спорта

    Мухаммад о бое с Маддаленой: Все свелось к одному раунду, решившему исход

    Бои ММА UFC Джек Маддалена Белал Мухаммад
    Бывший чемпион полусреднего веса UFC Белал Мухаммад не согласен с решением судей в бою с Джеком Маддаленой на турнире UFC 315.

    Джек Маддалена и Белал Мухаммад
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джек Маддалена и Белал Мухаммад

    «Я могу боксировать с ним, я не боюсь наносить удары вместе с ним в разменах. Я до сих пор думаю, что я лучший в мире. Люди говорили мне, что я не смогу драться с Джеком в стойке. Они могут говорить все, что хотят, и делать все, что хотят. Я пошел против плана, я действовал самостоятельно, и, в конце концов, я буду жить с этим. Но все свелось к одному раунду, может быть, к одному обмену ударами, который мог склонить судей в ту или иную сторону, и неужели был ли мой план игры ошибочным? Я мог бы пойти другим путем. Мог ли это быть более легкий бой? Мог бы, но, в конце концов, я люблю драться»

    Поражение от Маддалены единогласным решением стало первым для Мухаммада с 2019 года и прервало его беспроигрышную серию из 11-ти боев.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцария вновь разберется с США
  • Швейцария — США. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Атлетико» закончит сезон победой
  • «Жирона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Ливерпуль» завершит сезон уверенной победой
  • «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Венеция — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры