Мухаммад о бое с Маддаленой: Все свелось к одному раунду, решившему исход

Бывший чемпион полусреднего веса UFC не согласен с решением судей в бою сна турнире UFC 315.

«Я могу боксировать с ним, я не боюсь наносить удары вместе с ним в разменах. Я до сих пор думаю, что я лучший в мире. Люди говорили мне, что я не смогу драться с Джеком в стойке. Они могут говорить все, что хотят, и делать все, что хотят. Я пошел против плана, я действовал самостоятельно, и, в конце концов, я буду жить с этим. Но все свелось к одному раунду, может быть, к одному обмену ударами, который мог склонить судей в ту или иную сторону, и неужели был ли мой план игры ошибочным? Я мог бы пойти другим путем. Мог ли это быть более легкий бой? Мог бы, но, в конце концов, я люблю драться»

Поражение от Маддалены единогласным решением стало первым для Мухаммада с 2019 года и прервало его беспроигрышную серию из 11-ти боев.