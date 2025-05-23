Бланчфилд о Вэйли: Она даже не уровень топ-5 в наилегчайшем весе

Восходящая звезда ММА среди женщин считает , что чемпионка UFC в минимальном дивизионепровалится в наилегчайшем весе.

«Я думаю, что путь Вэйли был бы очень похож на историю Роуз Намаюнас. Она могла бы выиграть несколько боев в наилегчайшем весе, потому что она очень хороша. Но я не вижу ее чемпионкой. Я не вижу ее в даже пятерке лучших в наилегчайшем весе, это не ее уровень. Роуз смогла победить Чжан дважды и один раз нокаутировать. Роуз немного крупнее Вэйли, по крайней мере, у нее преимущество в росте, так что у Вэйли еще меньше преимуществ в нашем дивизионе, ведь она ниже. Она могла бы бороться и набирать очки, но, повторюсь, я не вижу ее в пятерке лучших»

Чжан Вэйли в предыдущем поединке одолела по очкам Татьяну Суарес, защитив свой титул. После боя китаянка заявила о желании подраться за второй пояс в UFC.