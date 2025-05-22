Алмейда о бое с Анкалаевым: Если он ошибется, то уже не встанет

раскрыл причину желания спуститься в полутяжелый дивизион и провести бой с действующим чемпионом

«Я не думаю, что будет справедливо, если Сирил Ган будет драться с Томом Аспиналлом. Я единственный, кто недавно одержал яркую победу. Сергей Павлович уже дрался с Томом Аспиналлом. Волков тоже дрался с Томом. У Кертиса Блейдса запланирован бой, и он не может с ним драться.

Из тех, кто на вершине, только я заслужил этот бой. А Сирил Ган, по сути, победил спорным решением судей Волкова. Я думаю, это несправедливо не дать мне возможность побороться за пояс. Я готов драться и в полутяжелом весе. Анкалаев видит, что Перейра сейчас не сосредоточен на тренировках, он только вернулся в зал.

Иржи Прохазка сказал, что сейчас он сдает экзамены, а Анкалаев просто гонится за славой. Он такой: я чемпион, я подниму шум. И я подумал, что, раз у меня нет боев в тяжелом весе, я сброшу вес — если он, конечно, согласится драться. Если Магомед ошибется и упадет на спину, то уже не встанет», — сказал Алмейда.