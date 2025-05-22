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    Алмейда о бое с Анкалаевым: Если он ошибется, то уже не встанет

    Бои ММА UFC Сборная России Сирил Ган Сергей Павлович Александр Волков Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Алекс Перейра Том Аспиналл Кёртис Блейдс Жаилтон Алмейда
    Жаилтон Алмейда раскрыл причину желания спуститься в полутяжелый дивизион и провести бой с действующим чемпионом Магомедом Анкалаевым.

    Жаилтон Алмейда
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    Жаилтон Алмейда

    «Я не думаю, что будет справедливо, если Сирил Ган будет драться с Томом Аспиналлом. Я единственный, кто недавно одержал яркую победу. Сергей Павлович уже дрался с Томом Аспиналлом. Волков тоже дрался с Томом. У Кертиса Блейдса запланирован бой, и он не может с ним драться.

    Из тех, кто на вершине, только я заслужил этот бой. А Сирил Ган, по сути, победил спорным решением судей Волкова. Я думаю, это несправедливо не дать мне возможность побороться за пояс. Я готов драться и в полутяжелом весе. Анкалаев видит, что Перейра сейчас не сосредоточен на тренировках, он только вернулся в зал.

    Иржи Прохазка сказал, что сейчас он сдает экзамены, а Анкалаев просто гонится за славой. Он такой: я чемпион, я подниму шум. И я подумал, что, раз у меня нет боев в тяжелом весе, я сброшу вес — если он, конечно, согласится драться. Если Магомед ошибется и упадет на спину, то уже не встанет», — сказал Алмейда.

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