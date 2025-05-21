Бой Уокера и Миньяна возглавит UFC Fight Night в Шанхае в августе

Топовый боец полутяжелого веса UFCпроведет очередной поединок в промоушене против представителя Китаяа.

Их противостояние состоится 23 августа на UFC Fight Night в Шанхае и станет главным событием вечера. Чжан сейчас располагается на 13-й строчке в ростере весовой категории до 93 кг.

В предыдущем поединке китайский спортсмен нокаутировал в первом раунде бывшего претендента на титул Энтони Смита. В UFC у Миньяна 3 досрочных победы с момента дебюта в организации в прошлому году.

Уокер на текущий момент располагается на 11-й позиции в рейтинге. Джонни идет на серии из двух досрочных поражений от Магомеда Анкалаева и Волкана Оздемира.