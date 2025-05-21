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    Бой Уокера и Миньяна возглавит UFC Fight Night в Шанхае в августе

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев Джонни Уокер
    Топовый боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер проведет очередной поединок в промоушене против представителя Китая Чжана Миньян а.

    Джонни Уокер
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    Джонни Уокер

    Их противостояние состоится 23 августа на UFC Fight Night в Шанхае и станет главным событием вечера. Чжан сейчас располагается на 13-й строчке в ростере весовой категории до 93 кг.

    В предыдущем поединке китайский спортсмен нокаутировал в первом раунде бывшего претендента на титул Энтони Смита. В UFC у Миньяна 3 досрочных победы с момента дебюта в организации в прошлому году.

    Уокер на текущий момент располагается на 11-й позиции в рейтинге. Джонни идет на серии из двух досрочных поражений от Магомеда Анкалаева и Волкана Оздемира.

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