Волкановски ведет переговоры о реванше с Родригезом на UFC 320

Действующий чемпион UFC в полулегком весеможет провести реванш св сентябре на 320-м номерном турнире в Мексике.

Также стало известно, что промоушен не хочет давать титульный поединок Мовсару Евлоеву, предлагая ему другой бой. В случае победы россиянин может стать следующим претендентом и подраться с Волкановски или Родригезом.

Напомним, что Алекс в последнем поединке одолел единогласным решением судей Диего Лопеса в битве за вакантный титул в категории до 66 кг и прервал серию из двух досрочных поражений.

Первый поединок Волкановски и Родригеза проходил летом 2023 года. Тогда Алекс выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.