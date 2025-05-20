Волкановски ведет переговоры о реванше с Родригезом на UFC 320

Александр Волкановски Фото: globallookpress.com
Также стало известно, что промоушен не хочет давать титульный поединок Мовсару Евлоеву, предлагая ему другой бой. В случае победы россиянин может стать следующим претендентом и подраться с Волкановски или Родригезом.
Напомним, что Алекс в последнем поединке одолел единогласным решением судей Диего Лопеса в битве за вакантный титул в категории до 66 кг и прервал серию из двух досрочных поражений.
Первый поединок Волкановски и Родригеза проходил летом 2023 года. Тогда Алекс выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.