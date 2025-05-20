Жаирзиньо Розенстрайк продолжит карьеру в организации Dirty Boxing

Бывший представитель топ-10 тяжелого веса UFCподписал контракт с боксерской лигой Dirty Boxing.

Его дебют состоится в рамках главного события вечера против Девона Швана на турнире, который пройдет 14 июня в Майами. Розенстрайк в последний раз выступал в феврале этого года.

Тогда, на турнире UFC в Саудовской Аравии, он потерпел поражение единогласным решением судей от Сергея Павловича. До этого одержал 2 победы подряд.

Суринамец одолел единогласным решением судей Тая Туивасу, а также выиграл техническим нокаутом по истечении четырех раундов у российского бойца Шамиля Газиева. После поражения от Павловича UFC разорвал с Жаирзиньо контракт.