Жаирзиньо Розенстрайк продолжит карьеру в организации Dirty Boxing

Жаирзиньо Розенстрайк Фото: globallookpress.com
Его дебют состоится в рамках главного события вечера против Девона Швана на турнире, который пройдет 14 июня в Майами. Розенстрайк в последний раз выступал в феврале этого года.
Тогда, на турнире UFC в Саудовской Аравии, он потерпел поражение единогласным решением судей от Сергея Павловича. До этого одержал 2 победы подряд.
Суринамец одолел единогласным решением судей Тая Туивасу, а также выиграл техническим нокаутом по истечении четырех раундов у российского бойца Шамиля Газиева. После поражения от Павловича UFC разорвал с Жаирзиньо контракт.