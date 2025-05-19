Хирн сравнил Стивенсона с Мейвезером и Леонардом

Спортивный промоутеруверен, что в будущем чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC станет звездой масштабаи других легендарных бойцов.

«Если бы он был из Великобритании, он был бы тем, кого мы называем национальным достоянием. Он был бы суперзвездой. И он должен быть не просто суперзвездой в боксе, а суперзвездой американского спорта. Ему 27 лет, он чемпион мира в трех весовых категориях и ни разу не проиграл.

Эрик Гомес был прав, сравнивая его с Флойдом Мейвезером. Я также сравниваю его с Шугаром Рэем Леонардом, Пернеллом Уитакером — со всеми великими бойцами. Вот насколько хорош этот человек. Но для величия нужен великий соперник, и это Уильям Сепеда. В этом бою Шакур Стивенсон покажет всем, насколько он велик и уникален»

Следующий бой Шакур Стивенсон проведет против другого непобежденного боксера Уильяма Сепеды. Их поединок состоится 12 июля.