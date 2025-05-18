Джейк Пол хочет подраться с чемпионом WBC Баду Джеком

Популярный американский блогер с лицензией профессионального боксера рассчитывает провести бой за пояс WBC в первом тяжелом весе с действующим обладателем титула 41-летним

«Мы ведем переговоры со многими — Джервонтой Дэвисом, Энтони Джошуа, Баду Джеком, Райаном Гарсией, KSI, Томми Фьюри. Так что в списке целей много людей. Но Баду Джек меня очень интересует, и я определенно хочу стать чемпионом мира, так что для меня хороший план — пойти за "Зурдо" или Баду. Но "Канело" также есть в этом списке»

Баду Джек в последнем поединке одолел судейским решением Ноэля Микаэляна и провел первую защиту титула WBC в первом тяжелом весе.

Всего в активе шведа 29 побед, 3 ничьи и 3 поражения на профессиональном ринге. На счету Джейка Пола 11 выигранных поединков и один проигрыш.