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    «Спартак»«Крылья Советов» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
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    Джейк Пол хочет подраться с чемпионом WBC Баду Джеком

    Бои Бокс WBC WBA IBF WBO Энтони Джошуа Сауль Альварес Райан Гарсия Джервонта Дэвис Джейк Пол
    Популярный американский блогер с лицензией профессионального боксера Джейк Пол рассчитывает провести бой за пояс WBC в первом тяжелом весе с действующим обладателем титула 41-летним Баду Джеком.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    «Мы ведем переговоры со многими — Джервонтой Дэвисом, Энтони Джошуа, Баду Джеком, Райаном Гарсией, KSI, Томми Фьюри. Так что в списке целей много людей. Но Баду Джек меня очень интересует, и я определенно хочу стать чемпионом мира, так что для меня хороший план — пойти за "Зурдо" или Баду. Но "Канело" также есть в этом списке»

    Баду Джек в последнем поединке одолел судейским решением Ноэля Микаэляна и провел первую защиту титула WBC в первом тяжелом весе.

    Всего в активе шведа 29 побед, 3 ничьи и 3 поражения на профессиональном ринге. На счету Джейка Пола 11 выигранных поединков и один проигрыш.

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