Мурзаканов согласен на бой с Анкалаевым на коротком уведомлении

Непобежденный российский полутяжеловессогласен провести поединок с чемпионом UFCна коротком уведомлении.

Накануне дагестанец бросил вызов всем конкурентам по дивизиону на поединок в июне, на Международной неделе боев в рамках 317-го номерного турнира.

Алекс Перейра и Иржи Прохазка, занимающие первую и вторую позицию в рейтинге, отказались драться с Магомедом. Мурзаканов сейчас располагается на 11-й строчке в ростере.

Ранее в смешанных единоборствах россиянин выиграл все 17 поединков. В последнем из них нокаутировал во втором раунде американского бойца Алонзо Менифилда.