Алмейда готов вернуться в полутяжелый вес ради титульного боя с Анкалаевым

Жаилтон Алмейда Фото: globallookpress.com
«Чемпион, я готов принять твой вызов и спуститься в полутяжелый вес. Подерусь с тобой вместо Перейры. Обещаю биться только в стойке и не проводить тебе тейкдауны»
Алмейда сейчас занимает шестую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC. Оба предыдущих поединка бразилец выиграл досрочно в первом раунде.
В последней встрече он нокаутировал Сергея Спивака, до этого одолел удушающим приемом Александра Романова. Анкалаев 9 марта победил по очкам Алекса Перейру, отобрав у него пояс в полутяжелом весе UFC.