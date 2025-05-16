Алмейда готов вернуться в полутяжелый вес ради титульного боя с Анкалаевым

Топовый боец UFC в категории до 120 кгхочет подраться сза титул в полутяжелом весе, о чем заявил в своих соцсетях.

«Чемпион, я готов принять твой вызов и спуститься в полутяжелый вес. Подерусь с тобой вместо Перейры. Обещаю биться только в стойке и не проводить тебе тейкдауны»

Алмейда сейчас занимает шестую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC. Оба предыдущих поединка бразилец выиграл досрочно в первом раунде.

В последней встрече он нокаутировал Сергея Спивака, до этого одолел удушающим приемом Александра Романова. Анкалаев 9 марта победил по очкам Алекса Перейру, отобрав у него пояс в полутяжелом весе UFC.