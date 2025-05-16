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    Алмейда готов вернуться в полутяжелый вес ради титульного боя с Анкалаевым

    Бои ММА UFC Магомед Анкалаев Алекс Перейра Жаилтон Алмейда Сергей Спивак
    Топовый боец UFC в категории до 120 кг Жаилтон Алмейда хочет подраться с Магомедом Анкалаевым за титул в полутяжелом весе, о чем заявил в своих соцсетях.

    Жаилтон Алмейда
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    Жаилтон Алмейда

    «Чемпион, я готов принять твой вызов и спуститься в полутяжелый вес. Подерусь с тобой вместо Перейры. Обещаю биться только в стойке и не проводить тебе тейкдауны»

    Алмейда сейчас занимает шестую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC. Оба предыдущих поединка бразилец выиграл досрочно в первом раунде.

    В последней встрече он нокаутировал Сергея Спивака, до этого одолел удушающим приемом Александра Романова. Анкалаев 9 марта победил по очкам Алекса Перейру, отобрав у него пояс в полутяжелом весе UFC.

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