Маддалена, Захаби и Силва улучшили положения в рейтингах UFC

Джек Маддалена против Белала Мухаммада Фото: globallookpress.com
Палестинец ввиду поражения опустился на 13-ю строчку в рейтинге вне зависимости от категорий, потеряв сразу 6 позиций. В полусреднем весе Мухаммад идет первым в рейтинге.
Айман Захаби, выигравший единогласным решением судей у Жозе Альдо, поднялся на 11-ю строчку в ростере легчайшего дивизиона.
Наталия Силва, победившая по очкам Алексу Грассо, возглавила рейтинг в женском наилегчайшем весе, отыграв сразу 4 позиции. Манон Фиро, несмотря на поражение от Шевченко, осталась второй.