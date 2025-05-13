Маддалена, Захаби и Силва улучшили положения в рейтингах UFC

UFC опубликовал список изменений в рейтингах по окончании номерного 315-го турнира в Монреале, в Канаде. Новый чемпион полусреднего веса, победившийпо очкам, занял девятое место в списке Р4Р.

Палестинец ввиду поражения опустился на 13-ю строчку в рейтинге вне зависимости от категорий, потеряв сразу 6 позиций. В полусреднем весе Мухаммад идет первым в рейтинге.

Айман Захаби, выигравший единогласным решением судей у Жозе Альдо, поднялся на 11-ю строчку в ростере легчайшего дивизиона.

Наталия Силва, победившая по очкам Алексу Грассо, возглавила рейтинг в женском наилегчайшем весе, отыграв сразу 4 позиции. Манон Фиро, несмотря на поражение от Шевченко, осталась второй.