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    Уотерсон: Сложно представить, что Мухаммад победит Маддалену без борьбы

    Бои ММА UFC Белал Мухаммад Джек Маддалена
    Бывший боец Мишель Уотерсон UFC считает, что чемпион полусреднего веса Белал Мухаммад, обещавший в поединке на UFC 315 с Джеком Маддаленой драться только в стойке, не победит без борьбы.

    Белал Мухаммад
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    Белал Мухаммад

    «Я вижу, что Белал побеждает в схватках, в клинче у клетки. Вот где я вижу его победу. Может быть, он попытается заманить Джека в драку, чтобы было легче сократить дистанцию и прижать его к клетке.

    Мухаммад тренируется с одним из моих старых тренеров по ударной технике, Майком Валле, и он потрясающий наставник. Может быть, Майк Валле работал над какими-то ударами или комбинациями.

    Мы все постоянно развиваемся и растем, и когда ты узнаешь что-то классное на тренировке и хочешь показать это миру, это самое интересное. Я сделал это на тренировке, а теперь посмотрим, смогу ли я сделать это при свете прожекторов.

    Но трудно представить, что Мухаммад победит без борьбы. Это большой риск. Как бойцы, мы стараемся менять тактику, чтобы приспособиться к одному или другому сопернику, но в конце концов возвращаемся к тому, что нам удобно, потому что знаем, что нужно делать, чтобы победить», — добавила в завершении Уотерсон.

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