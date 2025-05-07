Уотерсон: Сложно представить, что Мухаммад победит Маддалену без борьбы

Бывший боецUFC считает, что чемпион полусреднего веса, обещавший в поединке на UFC 315 сдраться только в стойке, не победит без борьбы.

«Я вижу, что Белал побеждает в схватках, в клинче у клетки. Вот где я вижу его победу. Может быть, он попытается заманить Джека в драку, чтобы было легче сократить дистанцию и прижать его к клетке.

Мухаммад тренируется с одним из моих старых тренеров по ударной технике, Майком Валле, и он потрясающий наставник. Может быть, Майк Валле работал над какими-то ударами или комбинациями.

Мы все постоянно развиваемся и растем, и когда ты узнаешь что-то классное на тренировке и хочешь показать это миру, это самое интересное. Я сделал это на тренировке, а теперь посмотрим, смогу ли я сделать это при свете прожекторов.

Но трудно представить, что Мухаммад победит без борьбы. Это большой риск. Как бойцы, мы стараемся менять тактику, чтобы приспособиться к одному или другому сопернику, но в конце концов возвращаемся к тому, что нам удобно, потому что знаем, что нужно делать, чтобы победить», — добавила в завершении Уотерсон.