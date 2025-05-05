Маддалена уверен, что легко справится с борьбой Мухаммада

Претендент на титул UFC в полусреднем весе считает , что у чемпиона их категориинет сильных навыков в борьбе для победы над ним.

«Я думаю, что смогу остановить его тейкдауны. Если он все же переведет меня на землю, я найду способ подняться. Я смогу атаковать его, не вставая, но лучше всего будет провести захват. Это сэкономит мне силы, и я смогу использовать их, чтобы победить его. Я уважаю его послужной список. У Белала Мухаммада была очень хорошая карьера. Очевидно, что он трудолюбивый парень, он одержал много побед, что непросто, особенно на таком уровне»

Бой Мухаммада и Маддалены состоится на турнире UFC 315. Для Белала это будет первая защита титула в полусреднем весе.