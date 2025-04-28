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    Тейс Даллинга«Удинезе» — «Болонья». Онлайн
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    Икрам Алискеров заинтересован в бою с Романом Долидзе

    Бои ММА UFC Сборная России Роберт Уиттакер Икрам Алискеров
    Российский боец смешанных единоборствах Икрам Алискеров после удачного выступления на прошедшем турнире UFC Kanzas назвал желаемого соперника для следующего поединка.

    Икрам Алискеров
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    Икрам Алискеров

    Им стал грузинский средневес Роман Долидзе, занимающий восьмую строчку в рейтинге категории до 84 кг. Напомним, что Алискеров в последнем поединке одолел нокаутом в первом раунде Андре Муниза.

    В предыдущей встрече россиянин уступил аналогичным образом Роберту Уиттакеру. Всего в UFC у Алискерова 3 выигранных поединка и одно поражение. Дебютировал россиянин в лиге в 2023 году.

    У Долидзе за 4 предыдущих поединка такая же статистика, как и у дагестанца. В последнем из них грузин выиграл единогласным решением судей у экс-претендента на титул Марвина Веттори в реванше.

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