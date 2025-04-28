Икрам Алискеров заинтересован в бою с Романом Долидзе

Российский боец смешанных единоборствахпосле удачного выступления на прошедшем турнире UFC Kanzas назвал желаемого соперника для следующего поединка.

Им стал грузинский средневес Роман Долидзе, занимающий восьмую строчку в рейтинге категории до 84 кг. Напомним, что Алискеров в последнем поединке одолел нокаутом в первом раунде Андре Муниза.

В предыдущей встрече россиянин уступил аналогичным образом Роберту Уиттакеру. Всего в UFC у Алискерова 3 выигранных поединка и одно поражение. Дебютировал россиянин в лиге в 2023 году.

У Долидзе за 4 предыдущих поединка такая же статистика, как и у дагестанца. В последнем из них грузин выиграл единогласным решением судей у экс-претендента на титул Марвина Веттори в реванше.