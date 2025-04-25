Бланчфилд считает, что Чжан Вэйли провалится в наилегчайшем весе

Топовый боец женского наилегчайшего дивизиона UFC не видит у обладательницы пояса в минимальном весешансов на второй титул.

«Она очень сильная, и я могу представить, как она выиграет у кого-то вроде Роуз Намаюнас, поднявшись в весе. Но Вэйли миниатюрная для нашего дивизиона. Я видел ее вживую. Она очень маленькая, особенно для 125 фунтов. Я не думаю, что она стала бы чемпионкой в нашем весе.

Вообще, я бы хотела завершить ее звездную карьеру. Мне кажется, это было бы похоже на то, что случилось с Джессикой Андраде. У них одинаковое телосложение, и они обе агрессивные. Джессика ранее уже поднялась в наш вес и проиграла мне. Так что я бы хотела завершить и звездную карьеру Чжан»

Вэйли Чжан в последнем поединке одолела единогласным решением судей Татьяну Суарес. После победы китаянка заявила о желании подраться за второй пояс.