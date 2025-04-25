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    Бланчфилд считает, что Чжан Вэйли провалится в наилегчайшем весе

    Бои ММА UFC Джессика Андраде Чжан Вейли Роуз Намаджунас Эрин Бланчфилд
    Топовый боец женского наилегчайшего дивизиона UFC Эрин Бланчифилд не видит у обладательницы пояса в минимальном весе Чжан Вэйли шансов на второй титул.

    Эрин Бланчфилд (слева)
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    Эрин Бланчфилд (слева)

    «Она очень сильная, и я могу представить, как она выиграет у кого-то вроде Роуз Намаюнас, поднявшись в весе. Но Вэйли миниатюрная для нашего дивизиона. Я видел ее вживую. Она очень маленькая, особенно для 125 фунтов. Я не думаю, что она стала бы чемпионкой в нашем весе.

    Вообще, я бы хотела завершить ее звездную карьеру. Мне кажется, это было бы похоже на то, что случилось с Джессикой Андраде. У них одинаковое телосложение, и они обе агрессивные. Джессика ранее уже поднялась в наш вес и проиграла мне. Так что я бы хотела завершить и звездную карьеру Чжан»

    Вэйли Чжан в последнем поединке одолела единогласным решением судей Татьяну Суарес. После победы китаянка заявила о желании подраться за второй пояс.

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