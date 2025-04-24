Кормье призвал UFC дать Имавову титульный поединок

Спортивный комментатор считает , чтозаслужил бой за титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Вы сказали ему драться с Адсеньей, и он победил его. Имавов заслужил шанс сразиться с одним из лучших. Бой за временный титул не кажется таким захватывающим. Но давайте называть вещи своими именами. Имавов заслуживает быть там, где находится, и я надеюсь, что UFC не забудут об этом парне, потому что этот парень заслужил возможность драться за чемпионский пояс»

Нассурдин Имавов занимает первую строчку в рейтинге среднего веса UFC. В предыдущем поединке он одолел нокаутом в третьем раунде бывшего чемпиона дивизиона Исраэля Адесанью.