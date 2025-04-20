Джек Маддалена: Хочу отомстить Махачеву за Волкановски

Претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе высказался о желании подраться св случае победы над

«Было бы здорово подраться с Махачевым в Перте. Это что-то вроде мести. Посмотрим. Все возможно. Я пройду через Белала, и тогда, я думаю, что у меня появится возможность отомстить Махачеву за Волкановски»

Махачев ранее провел с Волкановски 2 поединка. В первом бою россиянин выиграл единогласным решением судей. В реванше дагестанец победил нокаутом менее, чем за 5 минут.

Маддалена сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге полусреднего веса. Титульный поединок с его участием против Белала Мухаммада состоится на турнире UFC 315 в мае.