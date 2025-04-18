Тренер Махачева высказался о возможном бое Ислама и Пимблетта

, тренер действующего чемпиона UFC в легком весе, заявил, чтоможет стать следующим соперником россиянина.

«Пэдди готов сразиться с кем угодно. Я имею в виду то, что он уже достаточно сделал. Если ему предоставят шанс побороться за титул, то, думаю, он его уже заслужил.

Давайте посмотрим, кому UFC отдадут титульный бой. Достоин ли его Пэдди? Да, он очень интересный боец. За ним стоит вся Англия и большая часть Америки. У него много поклонников, и я один из них.

Поначалу, когда он дрался с Джаредом Гордоном, я не был его поклонником, но теперь я его большой фанат. Он с каждым разом становится все лучше. С каждым разом он становится все увереннее в себе.

Его речь довольно впечатляющая. Он мне нравится. За ним интересно наблюдать», — отметил в конце Хавьер Мендес.