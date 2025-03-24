Пейдж хочет подраться с Усманом или Ковингтоном

Бывший претендент на титул Bellator в полусреднем весе, ныне представитель топ-15 данного дивизиона UFC назвал двух желаемых соперников в 2025 году.

«В полусреднем весе есть много имен, которые меня интересуют. Я думаю, что бой между мной и Камару Усманом может получиться очень ярким и конкурентным. По какой-то причине я все еще хочу ударить Колби Ковингтона по лицу, не знаю почему. Он тоже один из желаемых соперников, и я просто жду, когда эти парни ответят на мой вызов. Я надеюсь на еще два больших боя в этом году. Если я смогу избить Колби, а затем победить кого-то еще, кто входит в топ-10 или топ-5, то это будет хороший год»

Пейдж занимает 15-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В последнем поединке англичанин одолел единогласным решением судей Шару Буллета.