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    Аспиналл: У меня официально должна быть одна защита, хоть это и временный пояс

    Бои ММА UFC Сборная России Сергей Павлович Том Аспиналл Кёртис Блейдс
    Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл заявил, что его победа над Кертисом Блейдсом должна считаться официальной защитой пояса.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Чтобы стать лучшим тяжеловесом в истории, вам нужно всего лишь трижды защитить титул. У меня официально должна быть одна защита, хоть это и временный пояс. Я собираюсь обратиться с этим вопросом к UFC»

    Бой Аспиналла против Блейдса проходил летом прошлого года в Манчестере. Тогда Том одержал победу в реванше нокаутом в первом раунде. До этого британец взял временный титул в поединке с Сергеем Павловичем.

    Их встреча проходила на UFC 295, где Аспиналл нокаутировал россиянина за полторы минуты. Сейчас британский боец идет на серии из трех выигранных поединков кряду досрочно.

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