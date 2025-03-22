Аспиналл: У меня официально должна быть одна защита, хоть это и временный пояс

Временный чемпион UFC в тяжелом весе заявил , что его победа наддолжна считаться официальной защитой пояса.

«Чтобы стать лучшим тяжеловесом в истории, вам нужно всего лишь трижды защитить титул. У меня официально должна быть одна защита, хоть это и временный пояс. Я собираюсь обратиться с этим вопросом к UFC»

Бой Аспиналла против Блейдса проходил летом прошлого года в Манчестере. Тогда Том одержал победу в реванше нокаутом в первом раунде. До этого британец взял временный титул в поединке с Сергеем Павловичем.

Их встреча проходила на UFC 295, где Аспиналл нокаутировал россиянина за полторы минуты. Сейчас британский боец идет на серии из трех выигранных поединков кряду досрочно.