Двалишвили назвал Нурмагомедова из пяти последних соперников самым легким

Действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионев своих соцсетях провокационно заявил, что— это самый легкий оппонент за последние его 5 поединков в промоушене.

Самым неудобным и сильным противником на этой дистанции грузин выбрал бывшего обладателя титула в полулегкой категории Жозе Альдо, которого одолел единогласным решением судей.

На данном отрезке в 5 поединков Мераб одолел также по очкам Шона О’Мэлли, Петра Яна, Генри Сехудо и Умара Нурмагомедова.

С дагестанцем Двалишвили дрался в январе этого года. Грузин проиграл первые 2 раунда, но забрал оставшиеся 3 отрезка и провел первую удачную защиту титула в легчайшем весе.