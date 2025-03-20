Двалишвили назвал Нурмагомедова из пяти последних соперников самым легким

Умар Нурмагомедов Фото: globallookpress.com
Самым неудобным и сильным противником на этой дистанции грузин выбрал бывшего обладателя титула в полулегкой категории Жозе Альдо, которого одолел единогласным решением судей.
На данном отрезке в 5 поединков Мераб одолел также по очкам Шона О’Мэлли, Петра Яна, Генри Сехудо и Умара Нурмагомедова.
С дагестанцем Двалишвили дрался в январе этого года. Грузин проиграл первые 2 раунда, но забрал оставшиеся 3 отрезка и провел первую удачную защиту титула в легчайшем весе.