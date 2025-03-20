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    Двалишвили назвал Нурмагомедова из пяти последних соперников самым легким

    Бои ММА UFC Сборная России Умар Нурмагомедов Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Петр Ян Генри Сехудо Жозе Альдо
    Действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе Мераб Двалишвили в своих соцсетях провокационно заявил, что Умар Нурмагомедов — это самый легкий оппонент за последние его 5 поединков в промоушене.

    Умар Нурмагомедов
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    Умар Нурмагомедов

    Самым неудобным и сильным противником на этой дистанции грузин выбрал бывшего обладателя титула в полулегкой категории Жозе Альдо, которого одолел единогласным решением судей.

    На данном отрезке в 5 поединков Мераб одолел также по очкам Шона О’Мэлли, Петра Яна, Генри Сехудо и Умара Нурмагомедова.

    С дагестанцем Двалишвили дрался в январе этого года. Грузин проиграл первые 2 раунда, но забрал оставшиеся 3 отрезка и провел первую удачную защиту титула в легчайшем весе.

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