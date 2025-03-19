Тренер Эдвардса: Леон был готов к бою с Мухаммадом только на 30 процентов

, тренер бывшего чемпиона в полусреднем весерассказал, почему «Рокки» в одностороннем порядке проиграл Белалу Мухаммаду и лишился титула.

«Леон проиграл из-за недостаточной активности. Мы все знаем, что в тот вечер Леон Эдвардс был готов на 30 процентов от своего максимума.

Это была разочаровывающая неделя для нас, первое поражение Леона за много лет. И в каком стиле он его потерпел... Да, это расстроило всех, но мы в бойцовской игре, и всякое случается.

Было несколько важных факторов, предшествовавших бою, не считая незначительной травмы. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в Англии спортсмен выступал в 6 утра?

Такого никогда не было, и, без сомнения, вы никогда больше об этом не услышите. Это был просто странный момент, и Леону пришлось с этим смириться. Но мир знает, что Леон намного лучше», — добавил Ловелл.