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    Тренер Эдвардса: Леон был готов к бою с Мухаммадом только на 30 процентов

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Белал Мухаммад
    Дэйв Ловелл, тренер бывшего чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса рассказал, почему «Рокки» в одностороннем порядке проиграл Белалу Мухаммаду и лишился титула.

    Леон Эдвардс и Белал Мухаммад
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    Леон Эдвардс и Белал Мухаммад

    «Леон проиграл из-за недостаточной активности. Мы все знаем, что в тот вечер Леон Эдвардс был готов на 30 процентов от своего максимума.

    Это была разочаровывающая неделя для нас, первое поражение Леона за много лет. И в каком стиле он его потерпел... Да, это расстроило всех, но мы в бойцовской игре, и всякое случается.

    Было несколько важных факторов, предшествовавших бою, не считая незначительной травмы. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в Англии спортсмен выступал в 6 утра?

    Такого никогда не было, и, без сомнения, вы никогда больше об этом не услышите. Это был просто странный момент, и Леону пришлось с этим смириться. Но мир знает, что Леон намного лучше», — добавил Ловелл.

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