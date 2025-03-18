Энтони Смит не видит в новой лиге GBL серьезного конкурента для UFC

Именитый ветеран ММА(бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе) уверен , что новая лига GBL скоро обанкротится и прекратит существование, так не став конкурентом для промоушена

«Я пока не уверен в этом проекте. Они еще не провели ни одного мероприятия, и я ничего не знаю об этом промоушене, кроме подписанных ими бойцов. Судя по тому, что я слышал от бойцов, они платят сумасшедшие деньги. Так что я не думаю, что существование GBL продлится долго. Эту старую модель пытались использовать снова и снова, но она не работает. Я не понимаю, чем GBL будет отличаться от всех остальных, кроме как тем, что будет тратить большие деньги на стареющих бойцов»

Напомним, что в 2025 году в Америке появилась новая бойцовская лига GBL, подписавшая многих именитых ветеранов из UFC и Bellator. В их число вошли Алексей Олейник, Тони Фергюсон и Йоэль Ромеро.