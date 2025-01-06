Шеннон Бриггс поддержал идею Владимира Кличко вернуться на ринг

, бывший противник заинтересован в проведении боя с его братом и поддержал идеюо возвращении на профессиональный ринг.

«Невозможного не существует. Как мы знаем, человечество совершило немало удивительных вещей. Я бы хотел сразиться с Владимиром, в этом нет секрета. Не могу ничего сказать о нем как о бойце, как о человеке. Но мне трудно поверить, что Кличко может вернуться и провести бой за звание чемпиона в тяжелом весе без серии промежуточных боев»

Бриггс бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе. В 2010-м году он дрался с Виталием Кличко и проиграл ему единогласным решением судей. Накануне его брат, Владимир Кличко, заявил о желании вернуться на ринг.