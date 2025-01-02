Асу Алмабаев подерется со Стивом Эрцегом 2 марта

Казахстанский боец ММАпроведет очередной поединок на UFC Vegas 103 2 марта против бывшего претендента на титул в наилегчайшем весе

Австралиец в прошлому году проиграл два раза. В мае Эрцег уступил единогласным решением в титульном противостоянии Александре Пантоже, затем был нокаутирован в первом раунде Каем Кара-Франсом.

На текущий момент Стив занимает девятую строчку в рейтинге дивизиона. Асу Алмабаев чуть выше, ныне располагается на восьмой позиции.

В предыдущем поединке казахстанец единогласным решением судей одолел Матеуса Николау. В UFC Алмабаев не потерпел ни одного поражения, выиграв 4 раза кряду.