Асу Алмабаев подерется со Стивом Эрцегом 2 марта

Стив Эрцег Фото: globallookpress.com
Австралиец в прошлому году проиграл два раза. В мае Эрцег уступил единогласным решением в титульном противостоянии Александре Пантоже, затем был нокаутирован в первом раунде Каем Кара-Франсом.
На текущий момент Стив занимает девятую строчку в рейтинге дивизиона. Асу Алмабаев чуть выше, ныне располагается на восьмой позиции.
В предыдущем поединке казахстанец единогласным решением судей одолел Матеуса Николау. В UFC Алмабаев не потерпел ни одного поражения, выиграв 4 раза кряду.