Хабиб: Сехудо единственный серьезный соперник для Пантожи

Непобежденный российский легковесрассказал, кто самый опасный оппонент для чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе

«У Пантожи просто нет другого выбора. Я думаю, что если UFC хочет провести большой бой в этой весовой категории, то должны сделать так: устроить поединок Сехудо против Пантожи.

Мы должны распознавать реальные вещи. Например, если я говорю о Сехудо, я думаю, он стар для этого вида спорта. Но, если я промоутер, как Дана Уайт, я попытаюсь заставить Пантожу драться с Генри, потому что больше некому.

Сехудо против Пантожи станет громким бой. Генри — единственный серьезный соперник для него. Можно было бы подраться в июня или июле. Я даже собираюсь поговорить с Даной Уайтом об этом бое», — заявил Нурмагомедов.