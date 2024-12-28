Фигередо рассказал, как Двалишвили победит Умара Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весефаворитом в бою с непобежденным

«Я больше склоняюсь к тому, что Мераб победит. Его удары не отточены, но он умеет утомлять и сбивать с толку, чтобы повалить соперника. С другой стороны, Умар — парень, который знает, как заставить соперников сдаваться, так что для Мераба в этом поединке есть риск. Но на пятираундовой дистанции я вижу победителем именно Двалишвили»

Двалишвили сейчас чемпион UFC в легчайшем дивизионе. 19 января он проведет первую защиту титула против Умара Нурмагомедова. Мераб ранее выиграл в дивизионе 11 поединков кряду.