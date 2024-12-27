Уиттакер дал прогноз на поединок Адесаньи против Имавова

Топовый боец средней весовой категориивыбрал фаворита в поединке с участием своего бывшего оппонента, чье противостояние возглавит турнир 1 февраля в Саудовской Аравии.

«Я бы поставил на "Иззи", он фаворит. Адесанья хорош в своем деле, но Имавов крепкий орешек. Он может пройти всю дистанцию. У него хорошая техника ударов. Я вижу, как он наращивает темп, давление, чтобы заставить Адесанью совершать ошибки, как это делал Дрикус Дю Плесси.

Я не могу сказать, что у Дрикуса лучший прессинг. Имавов такой же выносливый, как Дрикус. Но я думаю, что Дю Плесси составил действительно хороший план, как победить Адесанью, сделал так, чтобы ему было некомфортно и давил на него.

Он заставил его нервничать, не давал ему пространства для маневра. Я думаю, что у Имавова есть навыки для этого, но я бы все равно поставил на "Иззи". Он так хорошо дерется в этом стиле, и, если вы попадетесь на его уловки, Адесанья вас разберет на части», — отметил Уиттакер.