Адесанья об Имавове: Он хитер, мне нравится его стиль

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе высоко оценил навыки своего следующего оппонентав преддверии их очного противостояния 1 февраля на турнире в Саудовской Аравии.

«Я знаю, что он опасен. Я знаю, что он хитер. Мне нравится стиль Имавова. У него неплохая работа ног. Он опасен, очень разносторонний боец. Мне нравится, как все развивается. Я просто совершенствуюсь и показываю, на что я действительно способен в полном спектре смешанных боевых искусств. Этот парень попытается наброситься на меня и попытается снести голову — мне лучше быть начеку»

Адесанья сейчас занимает вторую строчку в рейтинге среднего веса UFC. В предыдущем поединке он потерпел поражение удушающим приемом в четвертом раунде в титульном противостоянии с Дрикусом Дю Плесси.