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    Макс Холлоуэй7 самых ярких нокаутов в UFC за минувшие 12 месяцев
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    Адесанья об Имавове: Он хитер, мне нравится его стиль

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Нассурдин Имавов Дрикус Дю Плесси
    Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья высоко оценил навыки своего следующего оппонента Нассурдина Имавова в преддверии их очного противостояния 1 февраля на турнире в Саудовской Аравии.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Я знаю, что он опасен. Я знаю, что он хитер. Мне нравится стиль Имавова. У него неплохая работа ног. Он опасен, очень разносторонний боец. Мне нравится, как все развивается. Я просто совершенствуюсь и показываю, на что я действительно способен в полном спектре смешанных боевых искусств. Этот парень попытается наброситься на меня и попытается снести голову — мне лучше быть начеку»

    Адесанья сейчас занимает вторую строчку в рейтинге среднего веса UFC. В предыдущем поединке он потерпел поражение удушающим приемом в четвертом раунде в титульном противостоянии с Дрикусом Дю Плесси.

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