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    Маккарти считает, что Ковингтон сможет победить Бернса

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Гилберт Бернс Хоакин Бакли
    Именитый рефери UFC Джон Маккарти советует Колби Ковингтону не драться с Гилбертом Бернсом и выбрать себе другого соперника для следующего поединка.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Иногда парни позволяют своей карьере идти на спад, пока они занимаются ерундой, шутят, разговаривают и все это не пошло Ковингтону на пользу. Ему стало хуже. Я буду настолько честен, насколько смогу. Он замедлился. Он не такой быстрый.

    Его броски, когда он пытается провести болевой прием, не такие глубокие. Он не добивается того, чего раньше добивался. Все это будет работать против него в любом бою. Драться с Гилбертом — это непросто.

    Ковингтон определенно ставит себя в затруднительное положение, потому что это трудный вызов. В ногах у Бернса больше силы, и я думаю, что у него больше скорости»

    Ковингтон проиграл последний бой техническим нокаутом Хоакину Бакли. После поражения он вызвал на поединок бывшего претендента на титул UFC Гилберта Бернса.

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