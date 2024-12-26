Маккарти считает, что Ковингтон сможет победить Бернса

Именитый рефери UFCне драться си выбрать себе другого соперника для следующего поединка.

«Иногда парни позволяют своей карьере идти на спад, пока они занимаются ерундой, шутят, разговаривают и все это не пошло Ковингтону на пользу. Ему стало хуже. Я буду настолько честен, насколько смогу. Он замедлился. Он не такой быстрый.

Его броски, когда он пытается провести болевой прием, не такие глубокие. Он не добивается того, чего раньше добивался. Все это будет работать против него в любом бою. Драться с Гилбертом — это непросто.

Ковингтон определенно ставит себя в затруднительное положение, потому что это трудный вызов. В ногах у Бернса больше силы, и я думаю, что у него больше скорости»

Ковингтон проиграл последний бой техническим нокаутом Хоакину Бакли. После поражения он вызвал на поединок бывшего претендента на титул UFC Гилберта Бернса.