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    Волкановски заявил, что готов подраться с Алексом Перейрой

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Сборная России Ислам Махачев Алекс Перейра Леон Эдвардс Белал Мухаммад
    Бывший чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски назвал условие для поединка с обладателем титула в полутяжелом дивизионе Алексом Перейрой.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Подрался бы я с Алексом Перейрой? Да, но только за большой гонорар. В этом поединке я бы приложил все усилия, чтобы провести тейкдаун. Иначе после нескольких разменов в стойке мне было бы слишком плохо»

    Волкановски в своей карьере уже дважды дрался с бойцом из более высокой категории. В прошлому году Алекс встретился с Исламом Махачевым в битве за титул чемпиона в легком весе и оба раза проиграл.

    Также Волкановски был готов страховать поединок за пояс в полусреднем весе между Эдвардсом и Мухаммадом, когда появились слухи, что Белал снимается турнира UFC 304 из-за проблем со здоровьем.

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