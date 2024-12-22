Усик победил Фьюри в реванше и сохранил звание абсолютного чемпиона

Украинский боксерв титульном бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе победил британца

Поединок, который прошел в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего Усика единогласным решением судей (трижды 116-112) .

Украинский боксер одержал 23-ю победу в профессиональной карьере и защитил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года. Украинец победил соперника раздельным решением судей, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

То поражение стало для Фьюри первым на профессиональном уровне.