Гейджи и Хукер могут подраться 8 марта на UFC 313

Бывший временный чемпион UFC в легком весеможет провести свой следующий поединок в промоушене против новозеландского бойца

Матчмейкеры предложили им встретиться в октагоне 8 марта 2025 года на номерном турнире UFC 313. Гейджи на текущий момент располагается на четвертой строчке в рейтинге легкого веса.

В последний раз он дрался на UFC 300 в со-главном событии вечера и проиграл нокаутом в пятом раунде на последней секунде встречи Максу Холлоуэю.

Хукер летом на турнире в Сиднее одолел раздельным решением судей Матеуша Гамрота и впервые с 2020 года поднялся на шестую строчку в рейтинге легковесов.