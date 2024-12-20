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    Гейджи и Хукер могут подраться 8 марта на UFC 313

    Бои ММА UFC Джастин Гейджи Дэн Хукер Матеуш Гамрот Макс Холлоуэй
    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи может провести свой следующий поединок в промоушене против новозеландского бойца Дэна Хукера.

    Джастин Гейджи
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    Джастин Гейджи

    Матчмейкеры предложили им встретиться в октагоне 8 марта 2025 года на номерном турнире UFC 313. Гейджи на текущий момент располагается на четвертой строчке в рейтинге легкого веса.

    В последний раз он дрался на UFC 300 в со-главном событии вечера и проиграл нокаутом в пятом раунде на последней секунде встречи Максу Холлоуэю.

    Хукер летом на турнире в Сиднее одолел раздельным решением судей Матеуша Гамрота и впервые с 2020 года поднялся на шестую строчку в рейтинге легковесов.

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