Вячеслав Борщев подерется с Томом Ноланом 8 февраля в Австралии

В UFC официально анонсировали следующий поединок с участием российского легковеса. Он подерется 8 февраля на турнире в Австралии против

Борщев в последний раз выступал в августе этого года и победил раздельным решением судей Джеймса Лонтопа. До этого россиянин проиграл удушающим приемом Чейзу Хуперу.

Всего в активе Вячеслава 8 побед, ничья и 4 поражения в профессиональной карьере. В UFC он выступает с января 2022 года. Соперник Борщева летом одолел по очкам Алекса Рейеса.

На счету Нолана 10 побед и одно поражение в смешанных единоборствах, которое было в UFC. В дебютном противостоянии его нокаутировал Никлас Мотта в первом раунде.