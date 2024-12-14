О’Мэлли объяснил, почему будет болеть за Двалишвили в бою с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе заявил , что будет болеть зав следующем его бою против

«Я хочу, чтобы Мераб победил, потому что я хочу вернуть этот пояс. Мне нужен реванш. Я хочу еще раз подраться против Двалишвили. Вот чего я хочу. Но если Умар победит, это тоже будет большой бой»

В сентябре этого года О’Мэлли потерял титул в поединке с Мерабом Двалишвили, уступив ему единогласным решением судей.

Грузинский боец на UFC 311 в январе проведет первую защиту титула против второго номера рейтинга дивизиона Умара Нурмагомедова, который в своей карьере еще ни разу не проигрывал.