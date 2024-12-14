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    О’Мэлли объяснил, почему будет болеть за Двалишвили в бою с Нурмагомедовым

    Бои ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Умар Нурмагомедов
    Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли заявил, что будет болеть за Мераба Двалишвили в следующем его бою против Умара Нурмагомедова.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    «Я хочу, чтобы Мераб победил, потому что я хочу вернуть этот пояс. Мне нужен реванш. Я хочу еще раз подраться против Двалишвили. Вот чего я хочу. Но если Умар победит, это тоже будет большой бой»

    В сентябре этого года О’Мэлли потерял титул в поединке с Мерабом Двалишвили, уступив ему единогласным решением судей.

    Грузинский боец на UFC 311 в январе проведет первую защиту титула против второго номера рейтинга дивизиона Умара Нурмагомедова, который в своей карьере еще ни разу не проигрывал.

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