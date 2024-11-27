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    Прохазка: Анкалаев и Хилл ничего не показали в последних боях

    Бои ММА UFC Сборная России Джамал Хилл Иржи Прохазка Магомед Анкалаев Алекс Перейра Александр Ракич
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка раскритиковал последние бои с участием Магомеда Анкалаева и Джамала Хилла.

    Джамал Хилл
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    Джамал Хилл

    «Я с нетерпением жду своего следующего боя. Джамал, не говори о моих выступлениях, боевом интеллекте и прочем, потому что в своем последнем бою ты ничего не показал. Анкалаев такой же. В своих последних трех боях ты вообще ничего не показал, так что будь более приземленным»

    Прохазка и Хилл подерутся в очном поединке 18 января на турнире UFC 311. Джамал подходит к этому противостоянию после поражения нокаутом в первом раунде от Алекса Перейры.

    Магомед Анкалаев ранее одолел единогласным решением судей Александра Ракича и теперь занимает первое место в рейтинге полутяжелого веса UFC.

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