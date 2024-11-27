Прохазка: Анкалаев и Хилл ничего не показали в последних боях

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе раскритиковал последние бои с участием

«Я с нетерпением жду своего следующего боя. Джамал, не говори о моих выступлениях, боевом интеллекте и прочем, потому что в своем последнем бою ты ничего не показал. Анкалаев такой же. В своих последних трех боях ты вообще ничего не показал, так что будь более приземленным»

Прохазка и Хилл подерутся в очном поединке 18 января на турнире UFC 311. Джамал подходит к этому противостоянию после поражения нокаутом в первом раунде от Алекса Перейры.

Магомед Анкалаев ранее одолел единогласным решением судей Александра Ракича и теперь занимает первое место в рейтинге полутяжелого веса UFC.