Генри Сехудо хочет снова подраться с Домиником Крузом

, экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, предложил промоушену организовать ответный поединок с, который ищет соперника на 2025 год.

«Единственное, что я помню о Доминике Крузе, это то, как я поставил вонзил свое колено ему в макушку. Потом он очнулся и начал обвинять судью, когда у него было 13 безответных пропущенных ударов. На самом деле, мне нравится идея реванша с ним. Если UFC хочет его организовать, давайте сделаем это.

Но, как я уже говорил вам, как я говорил Марио Баутисте и всем остальным: я больше не хочу спорить с главным матчмейкером UFC Хантером Кэмпбеллом. Я позволяю Хантеру самому выбрать бой. Если он хочет устроить бой с Домиником Крузом, то давайте сделаем это»

Круз и Сехудо дрались в мае 2020 года в битве за пояс чемпиона в легчайшем весе. Тогда Генри одержал победу нокаутом во втором раунде, проведя первую удачную защиту пояса.