Адесанья подерется с Имавовым 1 февраля в Саудовской Аравии

Исраэль Адесанья Фото: globallookpress.com
Их поединок станет главным событием вечера. Адесанья подходит к этой встрече после поражения удушающим приемом в четвертом раунде от Дрикуса Дю Плесси в поединке за титул.
На текущий момент Исраэль располагается на второй строчке в рейтинге среднего дивизиона. Имавов сейчас идет четверым.
Ранее он одержал 3 победы кряду. Нассурдин выиграл по очкам у Романа Долидзе, нокаутировал бывшего претендента на пояс Джареда Каноннира и одолел единогласным решением в недавнем бою Брендана Аллена.