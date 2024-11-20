Адесанья подерется с Имавовым 1 февраля в Саудовской Аравии

Стал известен следующий соперник экс-чемпиона UFC в среднем весе. На турнире в Саудовской Аравии 1 февраля «Иззи» подерется протива.

Их поединок станет главным событием вечера. Адесанья подходит к этой встрече после поражения удушающим приемом в четвертом раунде от Дрикуса Дю Плесси в поединке за титул.

На текущий момент Исраэль располагается на второй строчке в рейтинге среднего дивизиона. Имавов сейчас идет четверым.

Ранее он одержал 3 победы кряду. Нассурдин выиграл по очкам у Романа Долидзе, нокаутировал бывшего претендента на пояс Джареда Каноннира и одолел единогласным решением в недавнем бою Брендана Аллена.