Майк Тайсон примет участие в турнире «Самый крутой боец старше 50 лет»

Как сообщает авторитетное изданиеготов подраться на боксерском турнире легенд, в котором также примут участие

Трое из четырех заявленных участников предварительно согласились выступить. Тайсон после поражения от Джейка Пола по очкам в поединке на турнире в Арлингтоне подтвердил, что продолжит драться.

Помимо турнира легенд под названием «Самый крутой боец старше 50 лет» Майк готов рассмотреть поединок против Логана Пола, брата Джейка.

Напомним, что Тайсону сейчас 58 лет. На профессиональном ринге в его активе 50 выигранных поединков (44 нокаутом), а также 7 поражений и 2 несостоявшихся боя.