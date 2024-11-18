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    Майк Тайсон примет участие в турнире «Самый крутой боец старше 50 лет»

    Бои Бокс Майк Тайсон Джейк Пол
    Как сообщает авторитетное издание MMA Junkie, Майк Тайсон готов подраться на боксерском турнире легенд, в котором также примут участие Марк Хант, Дэвид Туа и Леннокс Льюис.

    Майк Тайсон (справа)
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    Майк Тайсон (справа)

    Трое из четырех заявленных участников предварительно согласились выступить. Тайсон после поражения от Джейка Пола по очкам в поединке на турнире в Арлингтоне подтвердил, что продолжит драться.

    Помимо турнира легенд под названием «Самый крутой боец старше 50 лет» Майк готов рассмотреть поединок против Логана Пола, брата Джейка.

    Напомним, что Тайсону сейчас 58 лет. На профессиональном ринге в его активе 50 выигранных поединков (44 нокаутом), а также 7 поражений и 2 несостоявшихся боя.

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