Стрикленд и Дю Плесси раскритиковали Пола за бой с Тайсоном

Экс-чемпион UFC в среднем весеи нынешний обладатель титулавыразили недовольство боксерским поединком Джейка Пола и Майка Тайсона. Оба бойца высказались об этом в соцсетях.

«Ты вышел драться с 60-летним стариком... Пол, ты нормальный? Это должно быть незаконно... За месяц до этого боя у Майка случился приступ, потому что он слишком стар», — заявил Стрикленд.

«Я не всегда с тобой согласен, но на этот раз я поддерживаю тебя», — ответил на комментарий Шона Дрикус Дю Плесси.

На прошедшем турнире 16 ноября Пол одержал победу над Тайсоном единогласным решением судей. Майк вышел на ринг в возрасте 58 лет. Джейку сейчас только 27.