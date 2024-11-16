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    Стрикленд и Дю Плесси раскритиковали Пола за бой с Тайсоном

    Бои ММА UFC Бокс Майк Тайсон Шон Стрикланд Джейк Пол
    Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд и нынешний обладатель титула Дрикус Дю Плесси выразили недовольство боксерским поединком Джейка Пола и Майка Тайсона. Оба бойца высказались об этом в соцсетях.

    Шон Стрикленд (справа)
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    Шон Стрикленд (справа)

    «Ты вышел драться с 60-летним стариком... Пол, ты нормальный? Это должно быть незаконно... За месяц до этого боя у Майка случился приступ, потому что он слишком стар», — заявил Стрикленд.

    «Я не всегда с тобой согласен, но на этот раз я поддерживаю тебя», — ответил на комментарий Шона Дрикус Дю Плесси.

    На прошедшем турнире 16 ноября Пол одержал победу над Тайсоном единогласным решением судей. Майк вышел на ринг в возрасте 58 лет. Джейку сейчас только 27.

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