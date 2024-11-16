Стрикленд и Дю Плесси раскритиковали Пола за бой с Тайсоном

Шон Стрикленд (справа) Фото: globallookpress.com
«Ты вышел драться с 60-летним стариком... Пол, ты нормальный? Это должно быть незаконно... За месяц до этого боя у Майка случился приступ, потому что он слишком стар», — заявил Стрикленд.
«Я не всегда с тобой согласен, но на этот раз я поддерживаю тебя», — ответил на комментарий Шона Дрикус Дю Плесси.
На прошедшем турнире 16 ноября Пол одержал победу над Тайсоном единогласным решением судей. Майк вышел на ринг в возрасте 58 лет. Джейку сейчас только 27.