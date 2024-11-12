Уайлдер хочет подраться против Нганну в следующем бою

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC готов вступить в переговоры о бое с

«Даже после того, как я ушел в отпуск, мне поступало много предложений. Много предложений из разных стран и тому подобное. Даже были разговоры о бое с Фрэнсисом. Это разговор, в который я все еще хочу ввязаться и о котором хочу поговорить. Любой бой — это соревнование. Когда у тебя есть соперник, у которого есть две руки, две ноги и сердце, которое хочет победить, у тебя есть соперник»

Уайлдер идет на серии из двух поражений подряд на ринге. Нганну в последнем своем поединке одолел техническим нокаутом Ренана Феррейру в битве за титул чемпиона PFL в тяжелом весе.