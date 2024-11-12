ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозуа Киммих Решение всех проблем: «Реалу» срочно нужен Киммих
    Все новости спорта

    Уайлдер хочет подраться против Нганну в следующем бою

    Бои ММА PFL Бокс WBC WBO WBA IBF Франсис Нганну Деонтей Уайлдер
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер готов вступить в переговоры о бое с Фрэнсисом Нганну.

    Деонтей Уайлдер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деонтей Уайлдер

    «Даже после того, как я ушел в отпуск, мне поступало много предложений. Много предложений из разных стран и тому подобное. Даже были разговоры о бое с Фрэнсисом. Это разговор, в который я все еще хочу ввязаться и о котором хочу поговорить. Любой бой — это соревнование. Когда у тебя есть соперник, у которого есть две руки, две ноги и сердце, которое хочет победить, у тебя есть соперник»

    Уайлдер идет на серии из двух поражений подряд на ринге. Нганну в последнем своем поединке одолел техническим нокаутом Ренана Феррейру в битве за титул чемпиона PFL в тяжелом весе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев проиграет даже Де Минору?
  • Медведев — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Локомотив» оборвет череду успехов «Спартака»
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Синнер и Фриц дойдут до решающего тай-брейка?
  • Синнер — Фриц. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Таджикистан — Непал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры