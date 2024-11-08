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    Джонс объяснил, почему готов драться с Перейрой вместо Аспиналлла

    Бои ММА UFC Сборная России Джон Джонс Сергей Павлович Александр Волков Алекс Перейра
    Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс рассказал, чем Алекс Перейра интереснее Тома Аспиналла, как потенциальный соперник.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Если бы бой с кем-то из нашего списка бойцов UFC был бы не только выгоден с финансовой точки зрения, но и оставил бы след в истории, то это был бы Алекс Перейра.

    Нам с Алексом Перейрой по 37 лет. Сейчас я вешу около 107 кг. Я невероятно легкий тяжеловес. Думаю, Перейра весит около 110. Я думаю, что этот бой оставит гораздо более глубокий след в моем наследии, чем молодой человек, который сегодня крут, а завтра, возможно, исчезнет.

    Том Аспиналл — я не хочу сказать, что он никто, но он просто ничего не доказал. Он ничего не сделал. Я понимаю, что он завоевал свой пояс в бою с Сергеем Павловичем. Но Сергей только что проиграл Александру Волкову.

    Я здесь, чтобы соревноваться с парнями, когда мы оглянемся назад через 10 лет и скажем: Джон Джонс дрался с этим парнем, и с тем парнем, и с этой легендой, и с этим чемпионом, и с этим чемпионом», — заявил Джонс.

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