Джонс объяснил, почему готов драться с Перейрой вместо Аспиналлла

Чемпион UFC в тяжелом весе рассказал , чеминтереснее, как потенциальный соперник.

«Если бы бой с кем-то из нашего списка бойцов UFC был бы не только выгоден с финансовой точки зрения, но и оставил бы след в истории, то это был бы Алекс Перейра.

Нам с Алексом Перейрой по 37 лет. Сейчас я вешу около 107 кг. Я невероятно легкий тяжеловес. Думаю, Перейра весит около 110. Я думаю, что этот бой оставит гораздо более глубокий след в моем наследии, чем молодой человек, который сегодня крут, а завтра, возможно, исчезнет.

Том Аспиналл — я не хочу сказать, что он никто, но он просто ничего не доказал. Он ничего не сделал. Я понимаю, что он завоевал свой пояс в бою с Сергеем Павловичем. Но Сергей только что проиграл Александру Волкову.

Я здесь, чтобы соревноваться с парнями, когда мы оглянемся назад через 10 лет и скажем: Джон Джонс дрался с этим парнем, и с тем парнем, и с этой легендой, и с этим чемпионом, и с этим чемпионом», — заявил Джонс.