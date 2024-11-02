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    Тайсон о Поле: 11 боев за карьеру — он всего лишь любитель

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Джейк Пол
    Легендарный боксер Майк Тайсон считает своего грядущего соперника Джейка Пола типичным бойцом-любителем, а не спортсменом профессионального уровня.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    «Я вижу, как он бегает от меня по рингу, так что я должен поймать его и прикончить. Нет, я не боюсь его, потому что он вышел на ринг. У всех, кто на этом ринге против меня будут проблемы. Не выходите на ринг, если не хотите больших проблем. Джейк Пол хороший боец, но у него всего 11 поединков на ринге. В нашей сфере это считается любительством»

    Тайсон и Пол проведут бой 15 ноября на стадионе «AT&T» в Арлингтоне, штат Техас. Поединок будет проходить в формате восьми раундов. Этот бой станет первым спортивным мероприятием, которое будет транслироваться в прямом эфире на Netflix для подписчиков.

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