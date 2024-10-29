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    Тренер Махачева рассказал, кто победит в бою Ислама и Топурии

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев
    Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, поделился о том, как пройдет его потенциальный бой с обладателем титула в полулегком дивизионе Илией Топурией.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    «Я думаю, что его бокс — это его лучшая черта во всем, что он делает. Он впечатляет, очень впечатляет. ... Я говорил, что Илия хороший боксер. Но теперь я убедился, что он лучший боксер в UFC. Он лучший боксер в ММА.

    Это была бы область, в которой я был бы глупцом, если бы захотел выступить против него в боксе. Это неразумный шаг, понимаете? И это было бы похоже на то, как если бы Илия решил бороться с Исламом в партере, что тоже неразумно с его стороны.

    Так что все дело в стратегии и в том, как вы к этому подходите, как к этому подходит ваш боец и, знаете ли, какие ошибки вы можете исправить во время боя. Вот что, я думаю, важнее всего. Когда бой начинается, главное реализовать ваш план и вашу стратегию», — добавил в Мендес.

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